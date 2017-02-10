На Стрийщині троє хлопців напідпитку побили місцевого мешканця

Як встановили працівники Стрийського відділу поліції, зловмисники, після сварки з 31-річним мешканцем одного з сіл району, розпили пляшку спиртного, проникли у будинок потерпілого та побили його.

До Стрийського відділу поліції 9 лютого надійшло повідомлення від лікаря-травматолога центральної районної лікарні про те, що до них за медичною допомогою звернувся 31-річний мешканець одного з сіл району. Медики діагностували у чоловіка колоті рани тулуба та кінцівок, забійні садна тулуба, закриту черепно-мозкову травму.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні троє молодиків зі Стрия, віком 17, 19 та 20 років, а також 17-річна односельчанка потерпілого.

«Близько третьої ночі, почувши гавкіт собаки, потерпілий вийшов з будинку на вулицю. Неподалік дому він побачив компанію молодих людей. Між ними виникла словесна перепалка, а згодом і шарпанина з одним із хлопців. Проте все закінчилося мирно і хлопці пішли геть. Але за деякий час вони знову повернулися, розпивши перед тим у помешканні місцевої дівчини пляшку алкоголю. Зловмисники проникли в будинок потерпілого і побили його»,- розповів очільник Стрийського відділу поліції підполковник поліції Іван Малиш.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі. Призначено низку експертиз, проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.