На Львівщині ситуація за рівнем аварійності на дорогах залишається критичною

На дорогах України через негоду зберігається критичний рівень аварійності. Це стосується, насамперед, західних регіонів країни.

Про таке попереджає прес-центр Нацполіції.

“Критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у восьми областях країни: Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Кіровоградській та Херсонській”, – зазначили у поліції.

Крім того, високий рівень аварійності залишається у Тернопільській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

За даними правоохоронців, тільки минулої доби на автошляхах України загинуло двоє громадян, травмовано – 53. “Сьогодні, 10 лютого, у деяких регіонах обмежено рух транспорту”, – зазначається у повідомленні.

Додамо також, що у Закарпатській та Київській областях обмежено рух для всіх видів транспорту на трасах О -071207, О – 101313.