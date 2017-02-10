На Львівщині ситуація за рівнем аварійності на дорогах залишається критичною

На дорогах України через негоду зберігається критичний рівень аварійності. Це стосується, насамперед, західних регіонів країни.
Про таке попереджає прес-центр Нацполіції.
“Критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у восьми областях країни: Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Кіровоградській та Херсонській”, – зазначили у поліції.
Крім того, високий рівень аварійності залишається у Тернопільській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.
За даними правоохоронців, тільки минулої доби на автошляхах України загинуло двоє громадян, травмовано – 53. “Сьогодні, 10 лютого, у деяких регіонах обмежено рух транспорту”, – зазначається у повідомленні.
Додамо також, що у Закарпатській та Київській областях обмежено рух для всіх видів транспорту на трасах О -071207, О – 101313.