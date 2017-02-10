На Львівщині незаконно виготовляли фальсифіковані парфуми

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, припинили діяльність міні-заводу з виготовлення контрафактних парфумів відомих світових брендів та не допустили на споживчий ринок фальсифікованої парфумерної продукції на суму понад 200 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, міні-завод був розташований у складському приміщенні одного з підприємств на території Жовківського району.

На промисловому обладнанні зловмисники розмішували есенцію, після чого її розливали у спеціальні ємності, які мали такий самий вигляд як і справжні флакони від виробника. Флакони упаковували у паперові коробки з логотипами відомих світових торгівельних брендів із нанесеним підробленим заводським маркуванням.

У цьому ж місці зловмисники з магазину торгували власною продукцією, видаючи її за парфуми та дезодоранти відомих марок. Зрозуміло, що ціна реалізації була у рази менша від вартості оригінального продукту.

Правоохоронці встановили організаторів «бізнесу», а також на місці виробництва викрили більше двадцяти осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікату. Окрім того, під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили близько двох тисяч готових до продажу флаконів з контрафактними парфумами, тринадцять тисяч одиниць підготовленої тари, рулони поліграфічної продукції та інші докази злочинної діяльності «підприємців».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

Призначено ряд експертиз, проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють джерела постачання сировини та мережу збуту виготовленої таким чином фальсифікованої парфумерної продукції, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.