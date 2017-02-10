На Львівщині функціонує 22 ОТГ, ще у 3-х відбудуться вибори

Станом на сьогодні на території Львівщини діє 22 ОТГ. Загалом Львівська обласна рада схвалила проект Перспективного плану у складі 18 районів, на території яких планують загалом сформувати 83 об’єднані територіальні громади.

До кінця лютого цього року Проект перспективного плану Львівщини мають винести на розгляд Кабміну.

Про це повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський під час наради голови Львівської облдержадміністрації з очільниками райдержадміністрацій та місцевих рад області у п’ятницю, 10 лютого.

“З 22 ОТГ, що на сьогодні діють на території нашої області, 15 запрацювали з січня 2016 року, 7 – з початку 2017 року, – розповів Ростислав Замлинський. – Ще три територіальні громади мають бути сформовані за підсумками виборів, які відбудуться у квітні цього року. Це зокрема, на території Магерівської селищної ради, Великолюбінської та Розвадівської сільської ради”.

Крім того, за його словами, ініційовані робочі групи по чотирьох потенційних ОТГ щодо підготовки відповідного проекту рішення місцевих рад. Також 6 потенційних територіальних громад звернулися до ЛОДА для отримання відповідного висновку. 4 з них його отримали і три вже йдуть на вибори. Йдеться саме про три вищезгадані ОТГ, вибори у яких відбудуться у квітні цього року.

Також перший заступник голови ЛОДА наголосив очільникам районних та місцевих рад, які ініціюють утворення ОТГ, на необхідності оновлення паспортів громад. За його словами, це пов’язано із внесеними змінами до бюджетного законодавства.