Минулоріч на Бродівщині відремонтували 49 об’єктів соціальної сфери

У 2016 році на Бродівщині залучили майже 20 мільйонів гривень у соціальну інфраструктуру району. Кошти скеровували на будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти, що охопили 49 об’єктів соціальної сфери.

Такі результати оприлюднив голова Бродівської райдержадміністрації Орест Цигилик, звітуючи 10 лютого перед громадою, інформує прес-служба ЛОДА.

“Нам вдалось залучити 19,8 мільйонів гривень із різних джерел фінансування. Це, зокрема, кошти Державного фонду регіонального розвитку, обласного бюджету, державного бюджету, фондів охорони навколишнього природного середовища, а також фінансування з обласного конкурсу мікропроектів”, – зазначив очільник району.