Львівські хірурги пришили руку, яку 38-річному столяру відірвало на верстаті

І вона… працює

За столярним верстатом Сергій працює не перший рік. Знає,що коли верстат увімкнений, слід бути дуже обережним. Але всього у житті не передбачиш. Того дня, 2 лютого, він працював, як завжди. Робота спорилася, та ближче до обіду сталося непередбачуване: від матеріалу відривається кусок дошки, чоловік намагається його вловити. Мить… і кисті правої руки практично немає. Було пересічено судини (окрім дрібних,дві артерії), нерви, сухожилля. На дві третій пересічено й кістки. Кисть ледве трималася на залишку суглоба.

«Швидка» відразу доправила чоловіка до Червоноградської центральної міської лікарні. Хірурги, оглянувши пацієнти, в першу чергу зупинили кровотечу й, оскільки судинного хірурга в лікарні немає, його викликали зі Львова. На допомогу колегам виїхав судинний хірург Львівської обласної клінічної лікарні Тарас Кобза.

«Коли я прибув до лікарні, пацієнт уже був в операційній, підготовлений до операції, – розповідає Тарас Кобза. – Операційна бригада, до якої, крім мене, увійшли хірург Олександр Веремієнко, травматолог Володимир Курчаба, нейрохірург Олег Синицький, розпочала операцію о 18.30. Операція тривала понад три години, кожен виконував свою частину роботи. Мені довелося зшивати променеву і ліктьову артерії, колеги зшивали нерви, сухожилля, зафіксували кістки».

За словами Тараса Кобзи, пацієнту пощастило, бо від моменту травми до початку операції минуло менш ніж шість годин. Якщо надати допомогу саме в цей проміжок часу, то кінцівку можна ще врятувати. У його практиці, щоправда, були випадки, коли у кінцівці вдавалося відновити кровотік й після 12 годин, але так щастить далеко не всім потерпілим. Верхні кінцівки можна врятувати швидше, ніж нижні.

У судинного хірурга Тараса Кобзи є доволі велика практика відновлення кровоточу після різноманітних травм у верхніх і нижніх кінцівках. Він двічі побував у зоні АТО, де рятував поранених. Перший раз – у Дніпропетровську під час Іловайського котла, другий раз – у Димитрові, що за 15 км від Авдіївки. Лікар згадує, що були моменти, коли не було часу зшивати судини. Просто розрізали крапельниці,вставляли в судини, щоб відновити кровотік, і йшли рятувати іншого пораненого. А вже потім робили ґрунтовні операції.

…Ми зв’язалися з пацієнтом Сергієм, руку якого медикам вдалося врятувати. Зараз він перебуває у травматологічному відділенні Червоноградської центральної міської лікарні під пильним оком лікарів. Чоловік розповів, що кровотік у руці вдалося відновити, пальці теплі, він може ними рухати й відчуває їх. Але попереду ще тривала реабілітація.

Лікарі ж кажуть: якщо пацієнт дотримуватиметься всіх вимог, функція руки з часом може відновитися повністю.