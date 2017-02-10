Для львівських школярів провели акцію «Олімпійська книга»

10 лютого під егідою обласного відділення Національного Олімпійського Комітету України у Львівській області відбулася акція для школярів «Олімпійська книга».

Учасниками цього заходу стали учні НВК «Школа-гімназія «Галицька» та їхні вчителі.

У приміщенні Львівської обласної бібліотеки для дітей (вул. Винниченка, 1) знайомили з Олімпійським рухом, його цінностями та ідеалами. Також представники відділення НОК розповідали про різні види спорту та презентували книги олімпійської тематики.

Крім того, виконавчий директор відділення НОК Львівщини, учасниця зимових Олімпійських Ігор 1994 року Христина Подгрушна-Опьола та стипендіат НОК, учасниця I зимових Юнацьких Олімпійських Ігор Галина Куречко у формі гри розповіли школярикам про Європейський юнацький олімпійський фестиваль, який вже 11 лютого відкриється у Турецькому місті Ерзурум. Окремо представниці обласного відділення НОК акцентували увагу, що міні-збірну України з гірськолижного спорту сформували двоє представників Львівщини – Анастасія Шепіленко і Роман Ковалевський.

Найбільше пожвавлення у школяриків викликала участь у вікторині на знання про Олімпіади та про олімпійські види спорту. Цікаво, що у цьому змаганні юних ерудитів перемогли команда, сформована з дівчаток.

Діти отримали подарунки від НОК України – олімпійські щоденники, а бібліотека поповнила свої фонди новими тематичними книгами.

«Що може бути важливішим для дітей, ніж здоров’я та знання. Здоров’я дарує спорт. І цінності, ідеали та засади Олімпійського руху якраз і спрямовані на розвиток молодих людей. А Книга – це джерело знань. І такою залишиться назавжди. Відтак, акція «Олімпійська книга», що її провели під патронатом відділення НОК України у Львівській області, якраз і покликана пропагувати серед школярів ідею любові до спорту та до читання. Знаю, що наприкінці сьогоднішнього заходу деякі діти заявляли, що почнуть займатися спортом. Впевнений, що будуть любити і читання книг. Тому цю акцію і усі наступні, які ми будемо проводити для дітей, вважаю вкрай важливими для України, в якій сьогоднішні школярі вже скоро будуть повноцінними її будівничими», — прокоментував захід «Олімпійська книга» голова відділення Національного Олімпійського Комітету у Львівській області Юрій Турянський.