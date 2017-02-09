Веземо десантникам електрогенератори, інструменти, ліки, а головне – підтримку львівʼян, – Свінціцький про нову поїздку на схід

Сьогодні ввечері, 9 лютого, рівно через тиждень після першої термінової поїздки в Авдіївку, зі Львова вирушить нова партія допомоги у гарячу точку – передусім для десантників львівської «80-ки», які тримають наші рубежі на сході.

Як розповів голова міжфракційної групи Львівської міської ради Віталій Свінціцький, із першої поїздки, яка була своєрідною розвідкою, разом зі своїм обласним колегою, представником депутатської групи «Об’єднання волонтерів та учасників АТО» Андрієм Ковчем, повернулися із переліком речей-замовлень від бійців.

«Якщо тиждень тому ми везли здебільшого продукти, медикаменти, теплий одяг, то зараз, окрім цього, доставимо моїм побратимам-десантникам 10 електрогенераторів, павербанки, батареї для тепловізорів, будматеріали, переноски, електропроводи. Усе оперативно вдалося зібрати з допомогою небайдужих львівʼян», – розповів Віталій Свінціцький, який, як і тиждень тому, разом із Андрієм Ковчем візьме безпосередню участь у поїздці.

За його словами, під час збору необхідного справді найбільше вражає готовність пересічних львів’ян долучитися до допомоги сходу, хто як може.

«Ми не раз повідомляли, що бійцям потрібні протизастудні засоби – у великій кількості. Тож львівські господині щедро поділилися «народними» ліками з калини, малини, мед з лимоном. Такі речі – це вияв небайдужості і щирого вболівання за наших хлопців».

Також багато речей буде доставлено безпосередньо в Авдіївку – передусім дітям і жінкам.

«Діти – найбільш вразливі мешканці Авдіївки. По них ситуація у місті бʼє найбільше. І нашою допомогою ми хочемо привезти їм трохи душевного тепла зі Львова, хочемо показати, що наше місто з ними», – наголосив Свінціцький.

P.S. Як і попереднього разу, до організації поїздки долучилися волонтери, представники «Народної Самооборони» Львівщини, Союзу Ветеранів Десанту. І поки триватиме ця поїздка, паралельно готується вже і третя. Через тиждень-півтора львівським десантникам повезуть тепловізори.