В Україні планують підвищити пенсійний вік

Підвищення пенсійного віку для працюючих громадян в Україні є одним із способів створення більш сучасної пенсійної системи з кращими виплатами та перебуває на розгляді в рамках виконання програми розширеного кредитування України з боку МВФ.

Про це заявив директор прес-офісу Фонду Джері Райс.

“Влада (України – ред.) погодилась із необхідністю всеохоплюючої пенсійної реформи для забезпечення самодостатнього розвитку пенсійної системи та можливості отримання кращих пенсій для тих, хто завершує трудову кар’єру”, – підкреслив представник МВФ.

Таким чином він відповів на прохання прокоментувати недавню заяву міністра соціальної політики України, який не погодився з необхідністю підвищення пенсійного віку.

Як зауважив Райс, український уряд прийняв умови програми МВФ.

“Це включає розгляд усіх варіантів для просування до більш сучасної системи з чіткими правилами, які забезпечують заходи щодо більш тривалої зайнятості та пізнішого виходу на пенсію”, – зазначив представник Фонду.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева нещодавно наголосив, що Україна не може дозволити собі підвищувати пенсійний вік. Він підкреслив, що це буде останнім кроком після вичерпання всіх можливостей вирішення проблеми Пенсійного фонду.

Укрінформ