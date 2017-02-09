В одному із сіл Львівщини на вулиці біля каплиці замерз пенсіонер

Правоохоронці перевіряють обставини загибелі пенсіонера, відкрито кримінальне провадження.

У Бродівське відділення поліції 8 лютого звернулася 35-річна місцева мешканка, котра повідомила, що в одному із сіл району виявлено тіло її 69-річного батька, який замерз на вулиці біля каплиці.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Тіло пенсіонера без ознак насильницької смерті відправлено до моргу, призначено ряд експертиз.

За фактом смерті чоловіка відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), інформує відділ комунікації поліції Львівської області.