УКУ починає відзначення Ювілейного року Патріарха Йосифа Сліпого (програма)

Цього року відзначаємо 125-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого

Упродовж року в різних містах України відбуватимуться заходи, які Інститут історії Церкви Українського католицького університету проводить із благословення Синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви.

Святкування розпочнуть увечері 15 лютого Урочистою академією в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, де з вітальними словами виступлять ректор цього університету Леонід Губерський і предстоятель УГКЦ Патріарх Святослав Шевчук. Культурно-мистецьку програму представлять університетська Народна хорова капела «Дніпро» та хоровий колектив Київської Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ. У приміщенні КНУ буде також представлено виставку про життя та діяльність Патріарха Йосифа, яку згодом експонуватимуть в інших містах України.

16 лютого в Київському центрі УКУ (вул. Мазепи, 10) відбудеться круглий стіл на тему «Патріарх Йосиф Сліпий – знайомий і незнаний» з нагоди 125-ліття від народження Ісповідника Віри, предстоятеля УГКЦ в період її переслідувань радянським тоталітарним режимом та в умовах повоєнного «розсіяння» значної частини її священнослужителів і вірних по всьому світу. В обговореннях візьмуть участь «відомі очевидці» – себто ті, хто ще за життя Блаженнішого Йосифа були його сподвижниками, учнями, послідовниками: владики Любомир Гузар, Гліб Лончина, Борис Ґудзяк, о. Михайло Димид. Своїми враженнями про зустріч із тодішнім Галицьким митрополитом у Київській пересильній тюрмі та про його роль у консолідації українців у діаспорі поділяться колишній в’язень ҐУЛАҐу Петро Франко й активістка патріархального руху зі США Ірина Ясінська-Ґрейвз. Від референтів очікуємо не лише особистих спогадів про якісь мало знані аспекти життя та діяльності Ювіляра, але й певних аналітичних рефлексій, які, в свою чергу, мають послужити підставою для загальної дискусії та кращого ознайомлення з багатогранною постаттю Великого Патріарха української та світової громадськості.

Завершаться київські урочистості 19 лютого Архиєрейською Божественною Літургією і Панахидою в патріаршому соборі Воскресіння Христового.

У березні Інститут історії Церкви планує провести окремі виїзні наукові сесії у Полтаві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Чернівцях, Ужгороді, Чернігові, Житомирі, Острозі. Гостьові лекції відбудуться в інших університетських і церковних осередках. 6-7 квітня у Львові на базі Львівської духовної семінарії Святого Духа зберуться учасники Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Патріарх Йосиф Сліпий і розвиток української богословської науки та освіти у XX – на початку XXI століття». Фінальним акордом наукового відзначення Ювілею покликана стати Літня школа для молодих науковців на тему «Постать патріарха Йосифа Сліпого в контексті міжнародних церковних і політичних відносин», яка проходитиме в історичних приміщеннях Українського католицького університету в Римі за сприяння Релігійного товариства «Свята Софія» на початку липня 2017 р.

Програма святкувань – за цим посиланням.