У Золочеві раніше судимий чоловік вчинив крадіжку з автомобіля

Правоохоронці встановили особу зловмисника, який викрав барсетку з салона «дев’ятки».

У Золочівський відділ поліції 8 лютого надійшла заява від 38-річного жителя одного з сіл району. Чоловік повідомив, що до салону його автомобіля «ВАЗ 21099» через задні дверцята, які він забув зачинити, проникла невідома особа. Зловмисник викрав з легковика барсетку, в якій знаходилися документи заявника, мобільний телефон та 550 гривень. Загальна сума заподіяних збитків – понад 3000 гривень.

Працівники поліції встановили, що до скоєння крадіжки причетний раніше судимий 32-річний місцевий мешканець. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.