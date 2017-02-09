У Музеї-садибі родини Антоничів презентують графіку Євгена Безніска

У п’ятницю, 10 лютого, о 13.30 музейники садиби презентують роботи митця на виставці «Експонат місяця: графіка Євгена Безніска за твором Б.-І. Антонича «Довбуш»

У творчому доробку народного художника, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Євгена Безніска – сотні робіт. Уміло поєднавши два начала – класичне й модерне, – митець створив безліч полотен під потужним впливом української класичної літератури Івана Франка, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Василя Стефаника, інших видатних письменників. Є в художника і мистецькі полотна, пов’язані з іменем молодого українського поета Богдана-Ігоря Антонича.

Серед фондової збірки Музею-садиби родини Антоничів (філія Львівського музею історії релігії) – три графічні роботи Євгена Безніска «Олекса Довбуш» (створені на основі опери Б.-І. Антонича «Довбуш»). Митець подарував їх ще тодішній музею-кімнаті Бортятинської школи до 80-ї річниці поета. Поряд з цими творами художника в колекції сільського музею зберігаються його гравюри «Під дахом лісу» і «Дно пейзажу», портрет «Богдан-Ігор Антонич».