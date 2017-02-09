У Львові з риштування впав майстер: «швидка» госпіталізувала потерпілого у важкому стані

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 9 лютого о 09:02 год. у Львові на вул. Малоголосківській, 8д (Шевченківський район) з риштування, висоти 3-го поверху, впав майстер, 1957 року народження, зареєстрований у м. Дубляни.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Потерпілого у важкому стані з діагнозом перелом основи черепа, бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізовано у комунальну міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Причини події  з’ясовують. Проводять дослідчу перевірку.