Торік Львівщина отримала рекордну суму коштів на збереження культурних пам’яток

Понад 11,5 мільйонів гривень – саме стільки Львівська область отримала у 2016 році на охорону і збереження культурної спадщини.

Ця сума є найбільшою серед регіонів України і рекордною для Львівщини. За ці кошти в області виконали ремонтні, протиаварійні і реставраційні роботи на 14-ти пам’ятках архітектури, виготовили 130 паспортів для архітектурних пам’яток, здійснити дослідження і впорядкування історичних поховань на території десяти районів. І це лише частина завдань, які минулоріч вдалось реалізувати у цьому напрямку.

Про це під час звіту розповіла т.в.о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачук, інформує прес-служба ЛОДА.

“Торік на охорону і збереження культурної спадщини наша область отримала понад 11,5 мільйонів гривень. І це рекордна сума, адже раніше таких коштів не надавалось, – зазначила Оксана Ткачук. – Важливо також наголосити, що у порівнянні з іншими регіонами, Львівщина отримала найбільшу суму на реалізацію заходів зі збереження пам’яток”.

За її словами, у 2016 році вдалось виготовити 130 паспортів для архітектурних, історичних та щойно виявлених пам’яток, а також виконати поточні ремонти 7-ми дерев’яних храмів: у с.Заболотці Бродівського району, с.Лопушанка і с.Матків Турківського району, с.Сприня Самбірського району, с.Фусів Сокальського району, с.Дмитровичі Пустомитівського району та м.Дрогобичі.

Також виготовлено проектно-кошторисну документацію для реставрації 13 надбань архітектури, розпочато першочергові протиаварійні та реставраційні роботи пам’яток у с.Дернів і с. Батятичі Кам’янка-Бузького району, смт Підкамінь Бродівського району, смт Поморяни Золочівського району та у містах Буську і Дрогобичі.

“Серед інших завдань, реалізованих у 2016 році, було дослідження і впорядкування історичних кладовищ та меморіалів на території десяти районів області. Йдеться і про впорядкування військових поховань загиблих Першої і Другої Світових воєн, воїнів УПА і УГА, а також жертв політичних репресій”, – пояснила Оксана Ткачук.

Проте у департаменті архітектури та розвитку містобудування не зупиняються на досягнутому та у 2017-му мають намір активізувати роботу. Так, наприклад, вже цьогоріч заплановано виготовити облікову документацію і паспорти для 200 пам’яток архітектури, історії та археології, виконати протиаварійні роботи і реставрацію щонайменше 14-ти історичних надбань.