Спортивне спорядження у Львові відтепер стало доступнішим завдяки сервісу «Оплата частинами»

Зберігати на високому рівні свою фізичну форму, купувати якісне спортивне спорядження, навіть в умовах обмеженого бюджету, який зараз характерний для всіх, завжди готовий ПриватБанк. Як повідомили у прес-офісі Західного ГРУ ПриватБанку, партнером банку за сервісом «Оплата частинами» став магазин «Команчеро». Відтепер львів’яни зможуть купувати різноманітні спортивні товари, сплачуючи їх рівними частинами до 5 платежів, без будь-якої комісії.

«Оплата частинами» вигідна як для продавців, так і для покупців, – каже Андрій Якимів, директор ПриватБанку на Львівщині. – Це один із найбільш популярних сервісів для покупок на сьогодні, адже є альтернативою класичному кредитуванню. У 2016 році тільки у Львівській області понад 14 тис. клієнтів оплатили придбані товари та послуги за сервісом «Оплата частинами» на суму понад 108 млн. грн.».

Для оформлення покупки в торговельній точці клієнту достатньо мати при собі картку ПриватБанку та повідомити продавцю про бажання оформити покупку за сервісом «Оплата частинами». Договором є чек з усіма необхідними реквізитами (не потрібно жодних документів: довідка про доходи, ІПН, паспорт). За умови своєчасного внесення всіх платежів, користування кредитом для покупця буде безкоштовним.

Щоб дізнатися, на яку суму клієнт може здійснити купівлю в розстрочку, достатньо надіслати SMS на номер 10060 із текстом chast або залишити заявку на сайті chast.privatbank.ua

«Оплата частинами» – сервіс безвідсоткового кредитування від ПриватБанку, що дозволяє купувати товари на виплату на 12 місяців без будь-якої комісії. Сервіс «Оплата частинами» вже сьогодні працює в більшості відомих українських мереж з продажу техніки, мобільних телефонів, одягу, взуття та ін. З його допомогою оплату будь-якої покупки можна розділити на 12 рівних частин. Кредит оформляється автоматично прямо біля каси, а договором при цьому стає чек з усіма необхідними реквізитами. За умови своєчасного внесення всіх платежів користування кредитом для покупця буде безкоштовним.

У Львівській області сервіс безвідсоткового кредитування пропонує понад 3 тисячі торговельних точок міста, серед яких – «Comfy», «Алло», «Мобілочка», «Мойо», «Технолюкс», «Жжук», «Шок», «Крез» та ін. Тільки за останній місяць до цього унікального сервісу підключилися понад 120 торговельних підприємств Львова та області.