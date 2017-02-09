Скандальну приватизацію землі громадського проекту на Біберовича розслідуватимуть правоохоронці

Приватизацію ділянку на вул. Біберовича, де мав реалізовуватися проект Громадського бюджету – місце для вигулу та дресирування собак, – вивчатимуть правоохоронні органи

Як повідомив у відповідь на запит депутата з фракції «Народний контроль» Ірини Оршак директор департаменту містобудування Сергій Коровайник, усю зібрану інформацію у справі він уже передав правоохоронцям.

«По цій ділянці відбулися рішення суду, до яких не були залучені органи міської ради. Тому окремим листом звернувся в орган державного кадастру з вимогою інформувати про наявність будь-яких судових дій щодо земельних ділянок у Львові», – додав він.

Водночас, сама Ірина Оршак наголосила, що досі не отримала відповіді на свої запити ані з Нацполіції, ані з прокуратури, ані від міського голови Львова Андрія Садового.

«Термін надання відповіді уже завершився. І сьогодні я скерувала також звернення до Головного територіального управління юстиції у Львівській області. Щодо ж самої приватизації землі, то зараз факт шахрайства для всіх очевидний. І ситуація потребує нагального втручання – і правоохоронців, і міста. Вважаю, що наступним кроком має бути ініціатива Львівської міськради у вигляді судового позову», – зазначила Оршак.

Нагадаємо, у Львові ділянка на вул. Біберовича, де має реалізовуватися один із проектів-переможців конкурсу «Громадський бюджет» – місце для вигулу і дресирування собак – несподівано опинилася у приватній власності.