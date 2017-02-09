На Яворівщині створили нову прийомну сім’ю

Цими днями у с. Морянці Яворівського району створили нову прийомну сім’ю. На виховання та спільне проживання влаштували 10-тирічну дівчинку-сироту.

Про це повідомив начальник Служби у справах дітей облдержадміністрації Володимир Лис.

За його словами це вже друга прийомна сім’я, створена в області у поточному році.

Слід зазначити, що у Львівській області функціонує 34 дитячих будинки сімейного типу та 101 прийомна сім’я, в яких виховується 389 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа.