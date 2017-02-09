На Львівщині відбудуться заходи з нагоди виведення військ колишнього СРСР з Афганістану

У середу, 15 лютого, у Львові відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та виводу військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

Про це повідомили у департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА.

О 8:30 год члени правління ЛОО Української Спілки ветеранів Афганістану вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні та учасників АТО на полях почесних поховань № 67 і № 76 Личаківського кладовища.

О 9:00 год відбудеться освячення військового Храму Стрітення Господнього Львівської архиєпархії УГКЦ, спорудженого воїнами-афганцями та капеланами Центру Військового Капеланства в пам’ять полеглих в Афганістані, на Майдані, сході України та інших війнах, а також проведення Божественної Літургії (вул. Батуринська, 1).

О 12:00 год представники влади та громадськості покладуть квіти до пам’ятного знаку “Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 рр”. Опісля відбудеться екуменічна панахида та громадське віче.