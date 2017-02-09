На «Львівоблавтодор» чекають серйозні перевірки

Аудиторська служба під час перевірки роботи «Львівоблавтодору» виявила порушення, зокрема завищення вартості робіт

У зв’язку з цим голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка звернувся до прокуратури та Національної поліції щодо розслідування можливих фінансових зловживань «Львівоблавтодору» під час ремонту доріг.

«По-перше, необхідно перевірити всі факти і, якщо будуть виявлені зловживання, притягнути винних осіб до відповідальності. По-друге, треба проінспектувати кінцеву якість ремонту доріг», – зауважив очільник області.

За словами Олега Синютки, якщо під час перевірки виявлять недоліки, то виконані роботи не оплачуватимуть або вимагатимуть відшкодування збитків і виконання робіт за гарантійними зобов’язаннями, якщо оплата робіт уже була здійснена.

«Загалом будь-які ремонтні роботи, які проводили на дорогах поточним, середнім або капітальним ремонтом, мають гарантійні терміни виконання, – зазначив Синютка. – Тому, зробивши торік 509 км доріг, ми можемо висунути претензії до будь-якого виконавця щодо тієї чи іншої дороги».

Перевірку «Львівоблавтодору» планують завершити до кінця лютого – початку березня, а інспектування якості доріг розпочнеться у другій половині цього місяця.