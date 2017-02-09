На час холодів потребуючі можуть зігрітись та попити теплого чаю. Перелік пунктів

На найближчі дні синоптики прогнозують зниження температури повітря.

У приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян (вул. Кирилівська, 3а) діє пункт денного обігріву та відділення нічного перебування безпритульних. Також пункт обігріву функціонує на вул. Личаківській, 56, інформує прес-служба ЛМР.

Зокрема, у Центрі обліку та нічного перебування вдень на ІІ поверсі діє пункт денного обігріву, куди всі, хто цього потребує, можуть прийти погрітися і попити гарячого чаю. Також – проконсультуватись із соцпрацівниками Центру. Він працює з 08.00 до 20.00 год. Відділення нічного перебування, в якому особи можуть залишитись на нічліг, отримати теплий одяг, санітарно-гігієнічні послуги, а також першу медичну допомогу, працює в Центрі щоденно. У такому режимі Центр працював і працюватиме впродовж зими.

Ще один пункт денного обігріву розміщений на вул. Личаківській, 56 (приміщення регіонального Центру соціальної адаптації). Він працює у будні дні з 9.00 до 18.00 год.

Відтак, усі потребуючі можуть звертатись у пункти денного обігріву і у відділення нічного перебування безпритульних.