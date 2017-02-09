Міськрада затвердила зміни до бюджету на 2017 рік

Сьогодні, 9 лютого, під час пленарного засідання Львівської міської ради депутати проголосували за ухвалу «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік».
Відповідну ухвалу підтримало 56 депутатів.
За рахунок залишків коштів, що склалися станом на 01.01.2017 року, буде збільшено обсяг міського бюджету на 2017 рік на суму 86547,3 тис. грн.., у тому числі обсяг бюджету розвитку – на 74833,2 тис. грн. та обсяг загального фонду – на 11714,1 тис. грн.
Вільний залишок бюджетних коштів буде спрямований на видатки загального фонду, у тому числі:
- Для оплати послуг (2,200 грн виділять інспекції державного архітектурно-будівельного контролю);
- Управлінню комунальної власності (9 млн 459 тис.грн на мирову угоду на користь ТзОВ «Українські інвестиційні системи»);
- Управлінню персоналом (55,000 грн для придбання меблів і обладнання).
Також передбачено перерозподіл коштів медичної субвенції, а саме виділити 8 350,0 тис. грн. управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики з метою забезпечення фондом оплати праці працівників комунальних стоматологічних поліклінік Львова.