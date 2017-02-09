Міносвіти збільшить кількість годин на вивчення української мови у школах нацменшин

Така новація пов’язана з правом дітей отримувати вищу освіту в Україні.
У школах із мовою викладання національних меншин збільшать кількість годин на вивчення української, оскільки це забезпечить право дітей на отримання вищої освіти в нашій державі, заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з послом Болгарії у четвер, 9 лютого.
«Нині в Україні найбільш демократичне ставлення до організації навчання мовами нацменшин у Європі. Як наслідок ми отримали ситуацію, коли учні цих шкіл не знають української мови, не можуть вступати до вишів України, адже успішні результати ЗНО з української мови і літератури є обов’язковою вимогою для вступу», – зазначила Гриневич.
Також вона додала, що шкіл із болгарською мовою викладання нововведення майже не зачепить, адже переважно там навчають за спеціальною програмою, затвердженою Міністерством на прохання болгарської меншини. Зокрема, там вже збільшено обсяг та змінено підходи до викладання української мови.
Нагадаємо, у листопаді 2016 року МОН підготувало пропозиції щодо вирішення мадяризації освіти на Закарпатті. Міністр вважає неправильним те, що деякі громадяни України після здобуття повної загальної середньої освіти не володіють українською мовою.