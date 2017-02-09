Міносвіти збільшить кількість годин на вивчення української мови у школах нацменшин

Така новація пов’язана з правом дітей отримувати вищу освіту в Україні.

У школах із мовою викладання національних меншин збільшать кількість годин на вивчення української, оскільки це забезпечить право дітей на отримання вищої освіти в нашій державі, заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з послом Болгарії у четвер, 9 лютого.

«Нині в Україні найбільш демократичне ставлення до організації навчання мовами нацменшин у Європі. Як наслідок ми отримали ситуацію, коли учні цих шкіл не знають української мови, не можуть вступати до вишів України, адже успішні результати ЗНО з української мови і літератури є обов’язковою вимогою для вступу», – зазначила Гриневич.