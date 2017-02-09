Львівська міськрада затвердила програму «Енергоефективна оселя»

Сьогодні сесія Львівської міської ради затвердила Програму відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2020 роки («Енергоефективана оселя»).

Як йдеться в ухвалі, метою затвердження цього документу є поліпшення комфорту мешканців міста та підвищення енергоефективності будинків, інформує прес-служба ЛМР.

Водночас ухвалою доручається департаменту житлового господарства та інфраструктури передбачити кошти на фінансування цієї Програми.

Серед цілей кредитування в рамках Програми – радіатори опалення і матеріали до них, регулятори температури повітря, регулятори температури повітря, вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом, рекуператори тепла вентиляційного повітря, вузли обліку води, багатозонний прилад обліку електричної енергії, обладнання та матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель, фундаментів.