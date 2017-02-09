Литва спростила умови працевлаштування для українців

Уряд Литви спростив працевлаштування деяких груп іноземних фахівців і сподівається на приїзд українських працівників. Про це повідомив прем’єр-міністр Саулюс Скверняліс в інтерв’ю радіостанції Ziniu radijas.

“Якщо дивитися на статистику останніх років, то люди тих професій, про яких ми говоримо, приїжджають з України. Я вважаю, що ми бачимо той же процес у сусідній Польщі. Там ситуація більш ліберальна. За нашими даними, так кілька десятків тисяч українців, які успішно інтегрувалися в трудовий ринок, створюють додаткову вартість і дозволяють бізнесу розвиватися”, – сказав він.

За його словами, уряд, полегшуючи працевлаштування для іноземних фахівців, створив достатні запобіжники для того, щоб не постраждало зростання зарплат місцевих жителів.

У середу литовський уряд схвалив список професій для полегшеного порядку працевлаштування фахівців з-за кордону. Ці положення будуть діяти стосовно людей із країн за межами Євросоюзу.

Нагадаємо, також у Чехії вдвічі збільшили квоту на працівників із України.