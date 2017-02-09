Ілюстрації кольорових ангелів прикрасили стіни одного з відділень Сумської міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди

Соціальну ініціативу «Кольоровий світ дитинства» компанія «Снєжка-Україна» реалізує впродовж 5 років

За цей період позитивного колориту додано у відділення дитячих медичних установ Львова, Новояворівська, Тернополя, Луцька, Рівного Житомира, Вінниці. І ось нещодавно барвисті малюнки прикрасили інфекційне боксоване відділення № 2 Сумської міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди.

Минулого року ця дитяча медична установа відзначила поважний 120-річний ювілей. Тож художнє оформлення одного з відділень стало доречним з нагоди знаменної дати. Як відомий виробник лакофарбової продукції і лідер на ринку «Снєжка-Україна» допомагає дитячим лікувальним установам здійснювати ремонти, надаючи на ці потреби необхідні матеріали (ґрунтовки, шпаклівки, фарби), а найголовніше для підприємства – створити у дитячих лікарнях казково-кольорову атмосферу, щоб маленькі пацієнти забували про свої тимчасові труднощі під час хвороби. Власне, покращити психологічно-емоційний стан дітям допомагають ілюстровані художні розписи на стінах. Тому для ефективної реалізації всеукраїнського проекту «Кольоровий світ дитинства» компанія «Снєжка-Україна» запрошує до співпраці професійних художників. «Для втілення нашого проекту ми часто залучаємо до співпраці митців, які мають малюків, тому добре розуміють, як малеча сприймає навколишній світ. Відтак ілюстрації художників позитивно впливають на дітей. Звісно, щоб робота митця була якісною і художньо довершеною, ТзОВ «Снєжка-Україна» надає для розпису малюнків готові кольорові фарби ТМ Śnieżkа, що насамперед є екологічними та мають привабливі барви», – зауважує генеральний директор Марек Павлусь.

«Кольоровий світ дитинства» мандрує усіма містами України. Цього разу кольорові сюжети оздобили інфекційне боксоване відділення № 2 Сумської міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди. У рамках програми ТзОВ «Снєжка-Україна» надала для лікарні лакофарбові матеріали для потреб лікувальної установи, а для розпису ілюстрацій виділила водоемульсійні кольорові фарби. Ескізи малюнків розробила і зобразила на стінах у палатах інфекційного боксованого відділення № 2 відома сумська художниця Анна Черненко. Митець долучилася до проекту «Кольоровий світ дитинства» і з радістю розписала ілюстрації чарівних ангелів, які неодмінно тішать дітей, покращуючи їм настрій і додають сил для одужання. Зокрема, авторка зазначила, що малює ангели, адже вони дарують кожному з нас почуття захисту.

Днями у Сумську міську дитячу клінічну лікарню Святої Зінаїди завітали журналісти на прес-конференцію з нагоди презентації соціального проекту «Кольоровий світ дитинства». У заході взяли участь головний лікар Сумської міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди Олександр Ємець, заступник головного лікаря з медичної частини Вікторія Бугаєнко, заступник міського голови м. Суми Степан Пак, в. о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської міськради Наталія Кіпенко, голова депутатської постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення Ольга Волошина, головний педіатр Сумської області Оксана Сташко, а також генеральний директор ТОВ «Снєжка-Україна» Марек Павлусь і менеджер із зв’язків з громадськістю Галина Данилюк. В урочистій презентації взяла участь і автор малюнків Анна Черненко.

Головний лікар цієї медустанови переконаний Олександр Ємець, що відтепер казкова атмосфера у симбіозі з професіоналізмом медперсоналу сприятимуть якнайшвидшому одужанню дітей. Водночас заступник головного лікаря Вікторія Бугаєнко, яка впродовж 3-х місяців координувала проект з боку лікувальної установи, додала, що розмалювання інфекційного боксованого відділення №2 є символічним для лікарні, оскільки закладу 2016 року виповнилося 120 років і більше ніж через століття у медустанові з’явилися ангели-охоронці.

Спільні зусилля керівництва Сумської міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди, соціальна ініціатива відомого виробника лакофарбової продукції в Україні та творчість талановитої художниці забезпечили маленьким пацієнтам інфекційного боксованого відділення № 2 позитивні умови для лікування.