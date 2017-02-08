Знайшовся свідок, що бачив вандалів біля генконсульства Польщі у Львові — поліція

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “хуліганство” за фактом нанесення напису на стіні будівлі генерального консульства Республіки Польща у Львові.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Згідно з повідомленням, відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України.

Також повідомляється, що напис “Наша земля” на огорожі генконсульства здійснив невідомий в середу близько 4:30 ночі. Про це поліції повідомила свідок. Згодом на фасаді будівлі консульства були виявлені кілька червоних плям, нанесених фарбою.

«Близько 4.30 на оперативну лінію 102 зателефонувала громадянка, котра стала очевидицею того, як невідома особа зробила напис білою фарбою на огорожі Генерального консульства Республіки Польща у Львові, розташованої по вулиці Івана Франка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого у Львові вандали зробили написи на паркані польського консульства, а саму будівлю відомства облили червоною фарбою. На паркані написали білою фарбою “Наша земля”.