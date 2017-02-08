Внаслідок ДТП на Львівщині загинула пасажирка легковика

На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 8 лютого, об 11.30 в селі Кудрява Городоцького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Нісан Альмера» не впорався з керуванням на слизькій дорозі, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Фіат Скудо».

Внаслідок ДТП пасажирка «Нісану» загинула на місці події. Водія «Нісану» та трьох пасажирів «Фіату» каретою швидкої допомоги доставлено у лікарню.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.