Відомий польський перевізник поїде зі Львова до Вільнюса

Перший рейс – у п’ятницю, 10 лютого

Автобусна компанія PolskiBus.com запроваджує новий рейс Львів – Вільнюс. Про це повідомляє Lviv.Travel на своїй facebook-сторінці.

У співпраці з Eurolines Lt. перевізник виконуватиме новий рейс, який з’єднає Україну, Польщу і Литву. Нова лінія (E3) лінія з’єднає Львів із Вільнюсом (маршрут пролягатиме через Люблін, Білосток, Маріямполе та Каунас) і курсуватиме сім днів на тиждень.

У перший рейс автобус вирушить у п’ятницю, 10 лютого, а квитки вже доступні на сайті www.polskibus.com.

Нагадаємо, з 16 вересня 2016 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» відкрила прямі авіарейси зі Львова до Вільнюса.