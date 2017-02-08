У суботу в Брюховичах стартують ХХVІ спортивні Ігри Львівщини

У суботу, 11 лютого, у смт. Брюховичі відбудуться змагання з лижних перегонів у рамках обласних комплексних змагань за програмою ХХVІ спортивних Ігор Львівщини, Х обласних ігор ветеранів спорту та ІІІ змагань серед людей з інвалідністю.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

У змаганнях візьмуть участь збірні команди районів області, міст обласного значення та ОТГ.

Загальне керівництво здійснює управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” за активної підтримки КЗ ЛОР “Львівський регіональний центр з фізичної культури та спорту інвалідів “Інваспорт” та відділення НОК України у Львівській області.

Урочисте відкриття змагань відбудеться о 11:15 год на базі ДЮСШ №6 (смт. Брюховичі, вул. Бічна Паркова, 10).