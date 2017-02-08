У Львові зловмисник викрав з магазину спиртне та закуску

Працівники Шевченківського відділу поліції викрили зловмисника та вилучили у нього викрадене.

У Шевченківський відділ поліції 7 лютого з заявою про крадіжку звернувся працівник одного з магазинів, розташованих по вулиці Шевченка. Чоловік повідомив, що з торгівельної зали було викрадено дві пляшки горілки, цукерки та один мандарин на загальну суму близько двохсот гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 27-річний львів’янин. речові докази (викрадені речі) правоохоронці у нього вилучили. Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.