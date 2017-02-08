У Львові «Тік» виступив для бійців АТО та волонтерів

У межах соціального проекту «Мій тато захищає Україну» гурт «Тік» подарував учасникам АТО і їхнім сім’ям, волонтерам позитивний настрій.

Вчора у приміщенні Львівського цирку гурт презентував львів’янам програму, з якою гастролює містами України, інформує прес-служба ЛМР.

«Неймовірно сильна, позитивна та світла енергетика, що панувала в приміщенні Львівського державного цирку, зайнялася вже із першої хвилини виступу гурту «ТІК». Виконавці оригінального жанру продемонстрували львів’янам чудову програму «Євродвіжн», з якою гастролюють містами України.

«Вчителька», «Білі троянди», «Олені» – ці та багато інших пісень від «ТІКу» із радістю підхоплювали глядачі. На завершення виступу Віктор Бронюк виконав одну із своїх найулюбленіших пісень – про любов до Української держави. «Так, я люблю Україну!» – заспівали разом із іншими сім’ї учасників АТО та Героїв Небесної Сотні, гордо підносячи Державний Прапор України!», – розповіли організатори заходу.