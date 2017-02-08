У Львові стартував конкурс фотографій «Львів тут добре бути разом»

Для усіх охочих від сьогодні, 8 лютого, стартував конкурс фотографій «Львів тут добре бути разом», який завершиться 12 лютого.

Умови конкурсу фотографій:

1. Учасником конкурсу може бути будь-яка молода пара.

2. Тривалість конкурсу: 8 – 12 лютого 2017 року.

3. Тематика конкурсу: «Львів тут добре бути разом!».

4. Для участі у конкурсі потрібно:

– натиснути «Подобається» на Facebook-сторінці Lviv.travel,

– в період з 8 до 11 лютого розмістити конкурсне фото закоханої пари на фоні Львова з тегом #ЛьвівТутДобре у себе на Facebook-сторінці та позначити на ньому свою половинку (фото не повинно раніше публікуватися у ЗМІ та у мережі інтернет),

– додати опис/слоган до фото (максимум 1 речення).

5. Від однієї закоханої пари приймається лише одне конкурсне фото. Вимоги до фотографії: вертикальне фото, ширина фотографії: мінімум 3500 пікселів.

6. Виконавши усі вищевказані дії, Ви даєте згоду на перепост фото на Facebook-сторінку Lviv.travel.

7. Голосування за найкраще фото триватиме з 9.00 год. до 23.59 год. 12 лютого. Для цього на Facebook-сторінці Lviv.travel буде створений альбом, який складатиметься з фотографій учасників конкурсу. Результати голосування будуть розміщені на Facebook-сторінці Lviv.travel 13 лютого.

8. Пара-переможець, чия фотографія набере найбільшу кількість позначок “Like”, отримає яскраву сувенірну продукцію та можливість розміщення свого фото на сіті-лайтах міста.