Торік власники паїв на Львівщині отримали понад 350 млн гривень від оренди земельних ділянок

Сільськогосподарські підприємства торік орендували 314 тис га пайового фонду ріллі, що є власністю сільського населення.

Відповідно за минулий рік виплатили 366 млн грн орендної плати, що на 124 млн грн більше, ніж у 2015 році.

Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

За словами директора департаменту Наталії Хмиз, станом на 1 лютого 2017 року вже виплачено 99,4% від загальної суми нарахувань за період з 1 квітня 2016 року до 31 березня 2017 року.

“Розмір орендної плати поступово збільшується залежно від результатів фінансово-господарської діяльності підприємств. Так, орендарі Львівщини в середньому виплачують орендну плату за паї у розмірі 4,2% від нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення”, – зауважила посадовець.