Субсидії в наступному опалювальному сезоні будуть меншими

Учора уряд затвердив нові соціальні нормативи на газ, електроенергію, тепло

Соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами уряд переглянув учора і відповідне рішення зафіксував у постанові Кабінету Міністрів України №51. Про це повідомляє «Урядовий портал».

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, через завищені соціальні нормативи, які не відповідали реальному рівню споживання і не стимулювали громадян до економії енергоресурсів, держава в минулому опалювальному сезоні (2015-2016 рр.) «переплатила» по субсидіях більш як 14,5 млрд. гривень. Щоб виправити ситуацію, впровадити стимули до ощадливого споживання енергоресурсів, уряд наблизив соціальні норми до фактичного споживання енергоносіїв українцями.

За словами міністра, оскільки соціальні нормативи, на які надається житлова субсидія, не відповідали реальній картині споживання тепла, газу й електроенергії, громадяни України були свідками того, як субсидіанти взимку відчиняли квартирки в помешканнях задля того, щоб використати той обсяг енергоносіїв, на який їм призначалася субсидія.

«При цьому вони пояснювали свої дії тим, що, мовляв, якщо цього не зробити, тобто не використати весь обсяг енергоресурсів під час опалювального періоду, то на наступний період субсидію їм не дадуть або зменшать її розмір. Звідси і виник міф про те, що «необхідно використовувати в повному обсязі газ, воду та інші комунальні послуги, на які призначено житлову субсидію, інакше її перестануть надавати»», – заявляє Андрій Рева.

Тож міністр вважає, що українці повинні навчитися економити дорогі енергоресурси, щоб зміцнити нашу енергетичну незалежність.

Уряд вирішив допомогти їм освоїти цю науку, прийнявши відповідне рішення. Згідно з ним, із 1 травня 2017 року в Україні діятимуть нові соціальні нормативи, які будуть дещо меншими, ніж зараз. Зокрема, переглянуто соціальні нормативи використання: теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнано будинковими та / або квартирними приладами обліку – з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період; електричної енергії для індивідуального опалення – з 65 кВт·г до 51 кВт·г на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період; природного газу для індивідуального опалення – з 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період. Також переглянуто коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу й інших видів палива на потреби опалення у багатоповерхових будинках.

Зауважимо, що правило «необхідно використовувати в повному обсязі газ, воду та інші комунальні послуги, на які призначено житлову субсидію, інакше її перестануть надавати»», люди не висмоктали з пальця. І його дотримувалися, як правило, літні люди. Бо колись у нас дійсно діяли такі дикі правила: якщо за опалювальний сезон спалив менше газу, ніж було призначено, у наступний нараховували менше. Ось вони і перестраховувалися, бо нових правил, за якими зараз надають субсидії, їм чітко ніхто не пояснив. Коли почали надавати субсидії, в управліннях соціального захисту був ажіотаж, і за таких умов ні в працівників, ні в пенсіонерів не було можливості розкласти все по полицях.

Нові соціальні нормативи

теплова енергія для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку, – 0,0431 Гкал на 1кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період( було 0,0548 Гкал), електрична енергія для індивідуального опалення – 51 кВт·г на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період ( було 65 лВт г), природний газ для індивідуального опалення – 5,0 куб. метра на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період (було 5,5 куб.м).

Соціальні нормативи уряд переглядає вже втретє. Скажімо, в опалювальний період 2015-2016 року норматив споживання газу становив 7 куб м на квадратний метр опалювальної площі на місяць. Уже в опалювальний період 2016-2017 років його зменшили до 5,5 куб. метра на кв. метр опалювальної площі на місяць, тож розмір субсидії дещо зменшився. У наступний опалювальний період, 2017-2018 років, розмір субсидії буде ще менший, бо норматив споживання газу ще раз зменшили і він становитиме 5,0 куб. метра на кв. метр опалювальної площі на місяць.

Щоправда, на субсидії, які громадяни отримують зараз, це рішення уряду ніяк не вплине. Нові соціальні нормативи для українців застосовуватимуть з 1 травня 2017 року.

Попереду ще півтора місяця опалювального періоду, тож треба вчитися вже економити субсидії, щоб наступного опалювального сезону легше пристосуватися до нових умов.