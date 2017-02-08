За інформацією синоптиків, сьогодні та завтра у Львові також очікуються складні погодні умови: на дорогах міста – ожеледиця, вдень невеликий сніг.

Аби уникнути травматизму, управління охорони здоров’я міста застерігає львів’ян бути вкрай обережними та носити взуття, відповідне до погодних умов.

«Нагадуємо мешканцям, що у період, коли падає сніг і виникає ожеледиця, потрібно бути дуже обережними. Якщо за період, коли ожеледиці немає, до травмпунктів Львова звертається в середньому 50-60 людей на добу, то за умов ожеледиці ця цифра зростає вдвічі. Тому, передусім, треба підбирати зручне широке взуття з неслизькою підошвою, бути сконцентрованим і при ходьбі не тримати руки в кишенях, бо скованість збільшує ймовірність падіння. Водночас одяг має бути вільним і легким, не закривати простір перед ногами», – наголошують в управлінні охорони здоров’я ЛМР.

Водночас, мерія просить усіх мешканців не паркувати автомобілі у недозволених місцях, аби комунальна техніка могла проїхати для очистки доріг від снігу та ожеледиці.