Снігоприбиральна техніка працює у штатному режимі, – Сергій Бабак

У зв’язку з погодними умовами снігоприбиральна техніка у Львові працювала вночі й надалі працюватиме залежно від ситуації, яка є на дорогах

Як запевнив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Сергій Бабак, піскосуміші і бензину достатньо, ШРП працюють цілодобово.

«Техніка працює в штатному режимі. Всього є 144 одиниці техніки, яка може бути залучена до прибирання снігу. Це і маленькі тракторці, і щітки, і грейдери, тому вся техніка працює залежно від ситуації, яка є на дорогах. Піскосуміші і бензину достатньо, ШРП працюють у цілодобовому режимі. Вчора ввечері, коли падав сніг, звичайно, пересування було утруднене. Але з 11 години вечора техніка була виведена і були максимально зачищені, в першу чергу, магістральні дороги.

Укомплектованість двірниками по районах і ШРП становить 78%, тобто 22% людей не вистачає, і 80% персоналу двірників – люди пенсійного віку. Це робота тяжка, тому необхідне підсилення технікою. ШРП мають техніку ще 1969 року, тому у бюджеті передбачено 10 млн. грн., і на сесії є пропозиція додати ще 10 млн. грн., щоби в цьому році додатково купити для ШРП по 1-2 машини», – розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Сергій Бабак.

Також за словами посадовця, розчистка доріг нормується правилами благоустрою, затверджених постановою Кабміну і ухвалою сесії міської ради, тому в разі випадання снігу до 10 см час на прибирання снігу становить 3 доби. «Ми в межах цих правил і працюємо», – додав Сергій Бабак.