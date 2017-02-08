На Жовківщині шахрай заволодів банківською карткою львів’янки і зняв з неї кошти

Як встановили працівники Жовківського відділення поліції, 31-річний мешканець району заволодів банківською карткою львів’янки і зняв з неї кошти.

В Жовківське відділення поліції 7 лютого за допомогою звернулася 36-річна львів’янка. Жінка повідомила, що з її банківської картки у шахрайський спосіб було знято кошти в сумі 126 євро.

Під час проведення слідчо-оперативних дій було встановлено, що до скоєння злочину причетний 31-річний мешканець одного з сіл Жовківського району.

Правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.