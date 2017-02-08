На Львівщині ціна на моркву – найнижча в Україні

У січні на споживчому ринку Львівщини нижчими за середні по Україні були ціни на 20 товарів.

Про це повідомили у департаменті економічної політики Львівської облдержадміністрації.

Зокрема, нижчими за середні по Україні були ціни на сало, борошно пшеничне вищого ґатунку, хліб з борошна 1 ґатунку, олію соняшникову, молоко жирністю 2,5% , рис, масло вершкове жирністю 72-73%, свинину, ковбасу варену, сметану, сир м’який, макаронні вироби, цукор, птицю (тушки курячі), крупу гречану, капусту, цибулю, буряк, картоплю, моркву.

Слід зазначити, що ціна на моркву в Львівській області найнижча в Україні, інформує прес-служба ЛОДА.