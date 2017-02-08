На Левандівці відкриють новий дитячий клуб

Відкриття – 18 лютого

18 лютого об 11:00 на Левандівці урочисто відкриють дитячий центр Вaby Сlub – Мережа сімейного розвитку. Новий центр працюватиме на вулиці Доробок, 36-А (бічна Широкої).

Під час святкування відкриття на гостей чекають цікаві конкурси та фокуси, бульбашкове шоу, заняття з живопису «Ангел Доброти», безкоштовні демонстраційні заняття, подарунки маленьким помічникам Феї.

Реєстрація – обов’язкова: https://goo.gl/forms/LEtp00flQpHTLAGo2

Докладну інформацію можна отримати за телефонами: (067) 507 18 24, (067) 216 14 21.