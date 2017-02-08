На Грибовицькому сміттєзвалищі з понеділка мають розпочати рекультивацію

З понеділка, 13 лютого, на Грибовицькому сміттєзвалищі на Львівщині ймовірно розпочнуть рекультиваційні роботи. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на прес-конференції.

Однак він зауважив, що такі роботи розпочнуть при умові, якщо місто отримає дозвіл на них.

“До кінця тижня ми плануємо отримати цей дозвіл. А з понеділка готові проводити протиаварійні роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі. Це зокрема роботи з підсилення дамби, переробка інфільтрату. Активно буде працювати існуюча станція, є трубопровід. Всі екологічні служби мають допомагати, це має бути спільна робота”, – повідомив А.Садовий, інформує unn.com.ua.