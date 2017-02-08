МОЗ обіцяє, що українці лікуватимуться незалежно від місця реєстрації

Міністерство охорони здоров’я визначилося з порядком надання первинної медичної допомоги

Проект наказу з такою назвою винесений на громадське обговорення, інформує прес-служба МОЗу.

Перелік того, що входитиме до гарантованого кошика первинної медичної допомоги, переглядатиметься щороку та залежатиме від показників бюджету, які держава виділятиме на охорону здоров’я.

Згідно з документом, первинна допомога надається усім громадянам України незалежно від їхнього віку, статі, національності, місця проживання, віросповідання. Її надають за рахунок бюджетних коштів згідно з відповідною програмою та законодавством.

Зокрема, пацієнт матиме право вільного вибору лікаря, незалежно від місця своєї офіційної реєстрації.

Рекомендована кількість пацієнтів, що обрали одного лікаря, повинна перебувати у межах 2 000 пацієнтів. Однак, залежно від соціальних, вікових та кількісних характеристик населення громади, на території якої працює лікар, в окремих випадках кількість пацієнтів може бути більшою чи меншою.