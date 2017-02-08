Любити сьогодні

Іноді прокидаєшся зранку і розумієш: от сьогодні все точно буде інакше, ніж учора й завтра. Відчуваєш шкірою, що день буде геть іншим, ніж запланувала, все зовсім піде не так. І це буде чудовий день!

Учора ми з Ель встали разом, о 8 ранку. Це така майже недозволена розкіш для мами – вставати з донькою і цілувати кучері на подушці, а вона підсовується ближче, підтягує колінця і моститься мені аж під саме «трильце» (крильце), «як ульчатко до мами-ульочки» (курчатко до мами курочки).

В Ель немає звуку «к», просто немає. Поки що) Таке, виявляється, теж буває! І ми колекціонуємо її смішні вислови і виходи зі ситуації, де буква «к» то на початку слова, то в кінці, то поряд із голосними, а то – з приголосними. Вона щоразу викручується по-іншому! А я у письмі її «пробіли» позначаю ось такою рискою «-».

Я лежу поруч, обдумую плани на день, прикидаю час на кожну справу, прокручую в голові усе, що маю зробити. А «курчатко» розплющило одне око і каже:

– Мамо, а плавда ми сьогодні ні-уди не поїдемо? Ні-уди-ні-уди? Ну, бубася! (будь ласка)

І поки я душуся зо сміху від її «ні-уди» і серйозно-благально-упевненого виразу обличчя, Ель радо хапає з подушки ляльку і гордо їй заявляє:

– Мама любить мене, я зь тобі азяла, сцьо будемо дома! Будемо ліпити, с-ладати пазли-и, цитати про Малень-ого Му-а! (Так, я звикла до її мови, але читається це доволі непросто)))

О, так, цей момент можна потрактувати, як злісне маніпулювання. Можна, якщо хочеться) А мені не хочеться, тому я просто кажу:

– Оголошується «домашній» день! День «відхідняка» від великих гонок і дрібних перебіжок! Незгодних, надіюся, немає?

Незгодних немає, мені стає легко-легко на душі, Елька стрибає від радості на ліжку, ляльки, здається, почали усміхатися ще ширше, і тільки погода за вікном – спересердя навіжено дмухає снігом. Уже коли готую сніданок, думаю про те, що насправді (не)дозволена розкіш – отак ні сіло ні впало змінити плани на день, залишитися удома, хоча у списку – пунктів п’ять поза домом. О, звичайно, це можна вважати легковажністю, а можна махнути рукою, що насправді немає у нас важливих справ, якщо я так легко від них відмовилася. А можна просто підморгнути, бо хто з нас не робив так хоч раз?

А ще можна подумати про те, що за сотнями дитячих прохань упродовж дня, за втомою і клопотами, ми не так часто помічаємо і відокремлюємо дійсно важливі для них. Та вони всі, звісно, для них важливі, кожне по-своєму! Але є ті, які просто пронизані потребою, бажанням бути почутими. Є такі прохання, від яких залежить дуже багато! Еліана завжди зі мною, і вона так само, як і я, втомлюється від щоденних поїздок, справ, зустрічей, «корків», «тільки на хвильку на ринок», «о, дивися, сьогодні на машині снігу і криги на цілий сантиметр менше, ніж учора, ми точно справимося швидше»… Зрештою, їй може просто не хотітися нікуди виходити у хурделицю. Але вона ніколи не перечить, не влаштовує дебатів, не істерить, що кудись не хоче, і я вважаю це найвищим проявом її дитячої безпосередньої мудрості, і своєї здатності пояснювати так, щоб не довелося змушувати. Це – непросто, дуже не просто, це потребує неабиякої витримки і сили духу, і якщо хочете – віри у свою правоту. Бо я справді вірю, що роблю правильно, коли по сотому колу розповідаю і пояснюю, що ми будемо робити і навіщо воно нам. Розповідаю, і врешті Ель запам’ятовує мої «мантри» і наступного разу, коли вже лінуюся я, вона каже:

– Мамо, ну, ти зь сама -азяла, сцьо це тлеба злобити…

О, моя дитино, як я жила до тебе?! Ніхто мене так майстерно не піднімав з ліжка, ніхто не змушував так червоніти самій перед собою, ніхто так відверто не приводив до тями!

Дитячі бажання так легко вважати примхами! Так легко і зручно на них не реагувати, від них відмахуватися, бо ж є тисячі, сотні тисяч справ важливіших у цю хвилину. Але мені страшно робити так, от чесно, просто страшно. Бо хвилини дитячого бажання минають, час утікає, інтереси міняються, завтра я можу згадати про пазли, а Еліана вже не захоче їх, потім вона виросте із казок, ще пізніше – вже не залазитиме під «трильце». Звичайно, що усьому свій час, і зараз, думаю, саме час, щоб чути її прохання. Бо у світі стільки біди, стільки всього невчасного, лиховісного і несподіваного, що страшно лишати на потім любов, ніжність, увагу і тепло. Вони потрібні зараз! Просто зараз спинитися і любити, вислухати й обнімати до хрускоту кісток, говорити про важливе і просто дивитися в очі. Щоб не пропустити бодай мить, бо ця мить така важлива! Стократ важливіша за справи, і в це краще вірити, але щоб ніколи-ніколи не переконуватися.

– Мамусю, ти на мене селдисся? – Ель сидить над купою пазлів, а коробки валяються збоку.

– Ну, як тобі сказати… Мені прикро, що ти змішала все, зараз усе доведеться розбирати…

– Мамо, а ти коли селдисся, ти мене все одно любис?

– Люблю, завжди люблю, навіть коли серджуся. Сідай, будемо розгрібати наслідки, тут роботи о-го-го.

–Я висипала їх на -упу, сцьоб ти до-о-овго була зі мною! Завзди!

Ми не поїхали до стоматолога, по довідку про доходи до бухгалтера, по мій довгоочікуваний шампунь. Не пішли на Еліне заняття, не пішли ловити сніжинки. Не пішли ні-уди-ні-уди. Усе, як хотіла Комаха. Ми маємо право дозволити собі бути вдома, попри всі «треба» і «мушу». Маємо право дивитися на сніг через вікно, мріяти про тепло, бо Ель вже уявляє, як її нова весняна куртка пливе пароплавом із далеких Америк і припливе прямісінько у Львів напередодні весни. Весь день ми просто обнімалися, говорили про любов, варили плов, читали про Маленького Мука і Бременських музик, пекли берлінський пиріг з яблуками і родзинками, чекали гостей і пригощали їх, говорили, говорили, говорили. А ввечері Ель сказала:

– Мамусю Лілю, дя-ую. А зявтла ми -уди поїдемо?