Філармонія запрошує на «Кращі оперні хори»

Симфонічний оркестр K&K Philharmoniker та Український національний хор (Львів) запрошують на концерт, який перенесе Вас у світ оперного мистецтва Моцарта, Верді та Вагнера. Концерт відбудеться під керівництвом австрійського диригента Маттіаса Георга Кендлінгера та українського хормейстера Василя Яциняка 14 березня у приміщені Львівської філармонії.

Тепле, чуттєве звучання і професійне виконання є якісними характеристиками цього концертного вечора.

Попередні враження від концертів Ви можете отримати в Інтернеті: http://www.youtube.com/kkphilharmoniker

Замовлення та безкоштовна доставка квитків за тел.: 032/ 255-10-55

Вартість квитків: 70 – 300 грн.