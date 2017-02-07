В Мостиському районі шахраї заволоділи кобилою

Правоохоронці встановлюють обставини події та особи зловмисників, відкрито кримінальне провадження.

У Мостиське відділення поліції 6 лютого звернувся 41-річний житель району. Він повідомив, що 20 червня минулого року віддав невідомим особам, які скупляли у селі худобу, півторарічну кобилу. Гроші за неї потерпілому пообіцяли заплатити згодом, однак дотепер не розрахувалися. Сума заподіяних матеріальних збитків становить близько 10 000 гривень.

Правоохоронці наразі з’ясовують, хто саме заволодів твариною. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.