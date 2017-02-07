У Рава-Руському держлісгоспі запрацювала нова лісопильна лінія

У вівторок, 7 лютого, відбувся запуск лінії переробки деревини на лісозаводі ДП «Рава-Руське лісове господарство».

Участь у заходах взяли представники обласної та районної влади, Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, духовенство, інформує прес-служба ЛОР.

Присутні мали можливість оглянути, як працює лінія з переробки деревини, а також ознайомитися з роботою системи електронного обліку деревини.

Загальна вартість обладнання для лінії з виготовлення пиломатеріалів обрізних становить 7 391,5 тис. грн. Продуктивність лінії при роботі в одну зміну – до 12000 кбм готової продукції на рік.

Саме ж ДП «Рава-Руське лісове господарство» у 2016 році реалізувало деревини на 44,7 млн. грн.

«Це виробництво з переробки деревини, направду, на високому рівні. Ця лінія достатньо механізована, що дозволить підвищити продуктивність, а також зменшити відходи переробленої продукції. Тепер ми думаємо над створенням сучасної станції з вирощування саджанців задля відновлення \ збільшення лісів», – зазначив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.