У Новояворівську чоловік пограбував свою співмешканку

Правоохоронці викрили зловмисника та вилучили у нього речові докази.

У Яворівський відділ поліції 6 лютого звернулася 34-річна жителька міста Новояворівськ. Жінка повідомила, що напередодні її пограбував співмешканець. У квартирі, де вони спільно проживають, чоловік побив її та заволодів мобільним телефоном і золотим ланцюжком. Спричинені збитки становлять близько 18 500 гривень.

Правоохоронці встановили місце знаходження 34-річного зловмисника, та вилучили у нього речові докази.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.