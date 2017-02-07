У Львові збиратимуть кошти на медичне обладнання для дітей з вадами зору

Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» організовує 12-ту щорічну благодійну акцію. Цьогоріч під час акції збиратимуть кошти для придбання медичного обладнання в обласні лікарні України для дітей з вадами зору.

Міський етап акції триватиме впродовж 9 березня – 9 квітня.

Також у межах акції «Серце до серця» 9 квітня у всіх обласних центрах України відбудеться благодійний забіг «Біжу заради життя дітей», інформує прес-служба ЛМР.

Як зазначають організатори, метою таких щорічних благодійних акцій є збір коштів для хворих дітей. На зібрані кошти фонд закуповує медичне обладнання та передає його для обласних дитячих лікарень України. Зокрема, торік під час благодійної акції кошти збирали на обладнання для реанімаційних відділень обласних лікарень України. З переліком закупленого медичного обладнання за всі роки діяльності можна ознайомитись за посиланням: http://sercedoserca.com.ua/ua/medichne-obladnannja/