У Львові відкрили меморіальну дошку 22-річному бійцеві

Боєць загинув у серпні 2014 року під час боїв за Луганський аеропорт

У Львові відкрили меморіальну дошку 22-річному солдатові Максиму Дзюбану. Пам’ятний знак встановили на фасаді школи, де колись навчався боєць 80-ї аеромобільної бригади, повідомляє “5 канал”.

Як стало відомо, встановлення дошки ініціювали вчителі та учні навчального закладу. На відкриття прийшли десятки людей. Серед них – рідні та побратими Максима Дзюбана.

Військовослужбовець загинув у серпні 2014 року під час боїв за Луганський аеропорт, коли з-під обстрілу виносив свого бойового побратима.

“Кажу: “Максиме, ти йдеш на війну, а війна – це смерть”. А він каже: “Тату, ну добре, але ти подумай. Усі знають, що я з бандерівської родини. І тепер я буду у Львові відсиджуватися і казати який я патріот? А мої хлопці будуть там гинути? Я цього не можу допустити”, – згадує слова сина батько Мирослав Дзюбан.