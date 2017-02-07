У Львові надалі сніжитиме

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 8 лютого на дорогах Львова та області – ожеледиця, вночі та вранці хуртовина.

Усіх учасників дорожнього руху, особливо – водіїв, закликають бути обережними.

Зокрема, водіїв застерігають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами. Під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Максимально обережними просять бути і пішоходів: носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.

Нагадаємо, на завтра, 8 лютого, синоптики прогнозують вночі помірний сніг, вдень невеликий мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 – 12 м/с, вночі та вранці хуртовина. Температура повітря вночі 6 – 8° морозу, вдень 4 – 6° морозу.

9 лютого очікується без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° морозу, вдень 0 – 5° морозу, в горах від 2° морозу до 3° тепла.

10 лютого прогнозується без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 7 – 12° морозу, вдень 1 – 6° морозу.